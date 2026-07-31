Никита Высоцкий назвал «Мосбилету» причины посетить музей, посвященный его отцу

Государственный музей Владимира Высоцкого, работающий в Москве уже более 30 лет, насчитывает в своей коллекции около 50 тысяч экспонатов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Мосбилет».





Сын артиста Никита Высоцкий рассказал, что музей появился после смерти отца — у театра тогда выросла настоящая стена из цветов, писем и памятных вещей. Выбросить их не поднялась рука, и так началась история музея. Сначала он располагался при театре, а в 1992 году получил официальный статус и отдельное помещение.





Самыми ценными артефактами он назвал любимую гитару Высоцкого, сделанную мастером Александром Шуляковским, пиджак и жилет Глеба Жеглова, а также мемориальный кабинет с подлинными вещами поэта. По его словам, этот кабинет воссоздали на Малой Грузинской — именно там отец работал последние четыре года. Там хранятся его библиотека, письменный стол и личные предметы. Особенно дорога Никите Высоцкому инсталляция кухни, за столом которой он сам не раз сидел. Однако главное в музее, по его мнению, — творчество: песни, на которых выросли поколения, и роли в театре и кино. Посетители могут увидеть и услышать практически все, что было создано артистом.





Сейчас музей подготовил две уникальные экспозиции: выставку «Ветер надежды» и другие путешествия Владимира Высоцкого. 1976 г.», посвящённую одному из самых насыщенных периодов его жизни, а также онлайн-выставку к 70-летию поступления в Школу-студию МХАТ, рассказывающую о становлении артиста.





Музей находится на улице Высоцкого, 3. Билеты доступны на сайте bilet.mos.ru.