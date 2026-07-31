Пропавших в Таиланде брата и сестру из России убили

Задержанные в Таиланде подозреваемые по делу об исчезновении двух россиян в Паттайе признались в их убийстве. Об этом сообщила газета Thairat.





По данным издания, на первичном допросе фигуранты — 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин — заявили, что 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман мертвы, а их тела захоронены. Мужчины сознались, что застрелили подростка, а девушку забили до смерти. Мотивом преступления они назвали ограбление.





Подозреваемых доставят в полицейский участок для установления точного места захоронения тел.





Ранее таиландская полиция сообщала, что 29 июля недалеко от дома одного из подозреваемых, на территории старого кладбища Тхунг-Луанг, был найден разобранный и закопанный в землю мотоцикл, на котором передвигались россияне. По данным СМИ, свидетели видели, как четверо человек вели там земляные работы, но к моменту прибытия полиции они скрылись. Детали мотоцикла были закопаны в двух ямах на расстоянии около 100 метров друг от друга.