МТПП предложила провести новый этап программы «Миллион призов»

Московская торгово-промышленная палата предложила провести новый этап программы «Миллион призов» для участников дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Решение было принято единогласно на заседании правления МТПП 31 июля — палата обратится в правительство Москвы с соответствующей инициативой.





Президент МТПП Владимир Платонов напомнил об опыте предыдущих лет и отметил, что акции положительно влияют на экономику столицы. По его словам, сейчас Запад перешел от санкций к террористическим методам, пытаясь подорвать устойчивость России, и программа поможет поддержать и бизнес, и горожан. Он подчеркнул, что в таких условиях важна консолидация общества — крупного, среднего и малого бизнеса, а также каждого гражданина.





Платонов добавил, что инициатива исходила от самих предпринимателей, которые считают программу эффективным инструментом для повышения потребительского спроса. Он отметил высокую заинтересованность столичного бизнеса в проведении акции и сообщил, что МТПП ждет предложений по формату и условиям от действующих и новых партнеров. Каждый этап программы, по его мнению, дает предпринимателям возможность участвовать в полезном проекте и показать социальную ответственность.





По его словам, выборы в Госдуму — крупное событие, привлекающее много внимания. В прошлой акции, во время выборов в Мосгордуму, участвовали 2,8 миллиона человек, а за все время реализации программы — более 5,6 миллиона.





По итогам заседания МТПП направит обращение в правительство Москвы с просьбой поддержать проведение 11-го этапа «Миллиона призов» на выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября.