Фермеры попросили главу СКР лично контролировать дело о смерти ученого Зезина

Ассоциация «Народный фермер», объединяющая более 14 тысяч фермеров и переработчиков в 72 регионах страны, попросила главу СКР Александра Бастрыкина о личном вмешательстве в дело, связанное с нападением и последовавшей смертью ученого Никиты Зезина.





Инцидент произошел 13 июля, когда специалист с коллегами объезжал посевы и они сделали замечание детям, катавшимся на квадроциклах. Позже к институту приехали взрослые, и, по версии следствия, один из них нанес ученому побои. От полученных травм и последующего сердечного приступа 67-летний Зезин умер 22 июля. Его коллега Александр Шанин тоже пострадал — у него зафиксированы телесные повреждения.





«Ассоциация, от лица всего фермерского сообщества, сообщает о

сильнейшем общественном резонансе, который вызвало это дело не только

среди представителей сельскохозяйственной отрасли, но и среди всех

граждан», — указывается в тексте письма (есть в распоряжении Daily Storm).





В связи с исключительной социальной значимостью дела, к его расследованию необходимо особое внимание в части обеспечения соблюдения принципов всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств, считает глава «Народного фермера» Олег Сирота.





«Убедительно просим: направить для расследования указанного дела следственную группу центрального аппарата СКР; взять расследование дела под личный контроль», — обратились в Ассоциации к Бастрыкину.





Сам руководитель ведомства уже поручил главе СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела.





Известно, что 29 июля в Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в избиении ученого. Им предъявлено обвинение в совершении группового хулиганства.





30 июля суд отправил под арест до 26 сентября одного из участников нападения, сообщает региональная прокуратура.





Одним из фигурантов уголовного дела об избиении заслуженного работника сельского хозяйства Никиты Зезина оказался бывший правоохранитель. Он был более 15 лет назад уволен по отрицательным мотивам, после чего долго работал в бизнесе, уточнил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.





Никита Зезин возглавлял Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, был профессором Уральского государственного аграрного университета, а в 2022 году стал членом-корреспондентом Российской академии наук. Являлся специалистом в области кормопроизводства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, а также разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Он проработал в науке более 40 лет.





При участии ученого более 50 новых сортов сельхозкультур включены в Госреестр и успешно возделываются на почти двух миллионах гектаров по всей России. Также благодаря инициативе Зезина были возобновлены исследования по возделыванию кукурузы на Урале, начата селекция озимого тритикале, отметили в «Народном фермере».