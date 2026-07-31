«Макс» станет бесплатным для пользователей мобильного интернета

С 1 августа пользоваться национальной платформой «Макс» через мобильный интернет станет бесплатно для абонентов «большой четверки» — МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2. Соответствующее соглашение подписали руководители операторов и платформы.





Теперь звонки, сообщения, пересылка файлов и все цифровые сервисы в «Максе» не будут тарифицироваться и не будут расходовать пакеты мобильного трафика. Пользователи получат полный доступ ко всем функциям мессенджера без ограничений.





Ранее россиянам рассказали, можно ли продолжить пользоваться мессенджером Telegram после того, как его основателя Павла Дурова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.