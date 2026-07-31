Украина готова помогать США в войне с Ираном в обмен на вооружение

Украина предложила США и странам Персидского залива свои беспилотники-перехватчики в обмен на поставки оружия. Об этом пишет Politico со ссылкой на украинского чиновника.





По его словам, Киев готов поддерживать тех, кто помогает ему, и обладает огромным опытом и современными технологиями в борьбе с дронами. Он отметил, что как Вашингтон, так и ближневосточные партнеры заинтересованы в таком сотрудничестве, и это взаимовыгодно.





Как отмечает издание, у США, похоже, заканчиваются варианты сдерживания конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. При этом одни страны стремятся избежать прямого участия в войне, а другие готовы вступать в нее на своих условиях.





Источник газеты среди чиновников одной из восточноевропейских стран рассказал, что парламент его страны одобрил участие в конфликте, но эта поддержка обойдется Вашингтону дорого: там хотели бы больше американских войск в Прибалтике — вместо батальона бригаду или как минимум дополнительные подразделения на постоянной основе.





Страны ЕС, в свою очередь, стараются не привлекать к себе внимание, чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа из-за нежелания участвовать в боевых действиях.





В марте Владимир Зеленский уже заявлял, что Киев направил дроны-перехватчики и экспертов для защиты баз США в Иордании. В том же месяце глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи предупреждал, что Украина может стать законной целью из-за помощи Израилю БПЛА в операции против Тегерана.