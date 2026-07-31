Вырастут пенсии, добровольцы СВО получат отпуск: Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с августа

С 1 августа в России вступают в силу несколько новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.





В первую очередь вырастут выплаты пенсионерам: накопительная пенсия увеличится на 17,3%, а срочная пенсионная выплата — на 19,32%. Всего изменения затронут больше 160 тысяч человек.





Также продолжают расширять меры поддержки для участников специальной военной операции. Добровольцы теперь смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам, а дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы будут зачисляться в школы и детские сады в первую очередь — этот закон уже начал действовать с 26 июля.





Помимо этого, ужесточается наказание за мошенничество. Вводится уголовная ответственность за нарушения при заключении договоров связи с иностранцами — штраф до 500 тысяч рублей или до года лишения свободы. Также ужесточается наказание за незаконный сбор или распространение личной информации и нарушение тайны переписки. Если это делается ради выгоды, грозит до четырех лет тюрьмы. С 2021 года Госдума приняла уже 19 законов против мошенников.





С 1 августа налоговые уведомления в приоритетном порядке будут приходить тем, кто зарегистрирован на «Госуслугах», но бумажные версии сохранятся для тех, кто не пользуется порталом или отказался от электронного формата. А с 6 августа вводятся штрафы за нарушение правил работы управляющих компаний с операторами связи при установке и обслуживании сетей в многоквартирных домах — максимум до 500 тысяч рублей.