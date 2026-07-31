В Волгограде загорелся склад Wildberries после атаки дронов

На логистическом объекте RWB, которой принадлежит Wildberries, в Волгограде произошло возгорание после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.





Пожарные расчеты уже работают на месте. Предварительно, пострадавших нет. Логистические маршруты были оперативно перенастроены — прием поставок и отгрузка заказов теперь идут через другие объекты компании. Склад в Зеленодольске (Татарстан), который также попытались атаковать, функционирует в штатном режиме.





В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась атаке украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Удары пришлись на многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный дом в Красноармейском районе. Также зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и на складах в Дзержинском районе.





Пять человек госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.