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В Волгограде загорелся склад Wildberries после атаки дронов
18+
Пострадавших нет Фото: Global Look Press / Белкин Алексей
Новости

В Волгограде загорелся склад Wildberries после атаки дронов

Пострадавших нет

Daily Storm
Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

На логистическом объекте RWB, которой принадлежит Wildberries, в Волгограде произошло возгорание после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 


Пожарные расчеты уже работают на месте. Предварительно, пострадавших нет. Логистические маршруты были оперативно перенастроены — прием поставок и отгрузка заказов теперь идут через другие объекты компании. Склад в Зеленодольске (Татарстан), который также попытались атаковать, функционирует в штатном режиме.


В ночь на 31 июля Волгоградская область подверглась атаке украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Удары пришлись на многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный дом в Красноармейском районе. Также зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и на складах в Дзержинском районе.


Пять человек госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

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#волгоградская область #атака беспилотников #wildberries