Новак поручил разработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атак на логистические комплексы Wildberries, сообщили в правительстве.





На заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики ключевым вопросом стала помощь продавцам РВБ, чьи товары пострадали в результате атак.





«Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», — заявил Новак.





Ранее WB Банк отменил плату за расчетно-кассовое обслуживание и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries. Решение распространяется как на действующих клиентов банка, так и на новых продавцов, которые подключат обслуживание позднее. Изменения стали частью пакета мер поддержки селлеров маркетплейса.