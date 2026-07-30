Новости
 18+
St
Новак поручил разработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries
18+
Новости

Новак поручил разработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries

Вице-премьер провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора

Daily Storm

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атак на логистические комплексы Wildberries, сообщили в правительстве.


На заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики ключевым вопросом стала помощь продавцам РВБ, чьи товары пострадали в результате атак.


«Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», — заявил Новак.


Ранее WB Банк отменил плату за расчетно-кассовое обслуживание и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries. Решение распространяется как на действующих клиентов банка, так и на новых продавцов, которые подключат обслуживание позднее. Изменения стали частью пакета мер поддержки селлеров маркетплейса.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#атаки всу #новак #правительство #wildberries