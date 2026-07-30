В Удмуртии в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель

При атаке украинских дронов на Удмуртию погиб один мирный житель, об этом сообщила временно исполняющий обязанности губернатора Ольга Абрамова. По ее сведениям, всего было уничтожено два бесплотника.





«К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель», — сказала она.





Ранее врио главы региона сообщила об ударе по одному из предприятий Удмуртии. Она не уточнила, о каком именно объекте идет речь.





В Следственном Комитете России указали, что в Удмуртии удар пришелся по логистическому объекту Wildberries в Сарапуле. Никто не пострадал. По факту атаки дронов в Удмуртии и Пензенской области (там произошел пожар, огонь распространился на более чем 60 тысяч квадратных метров и пострадали четыре человека) завели уголовные дела.





Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА. Предварительно, пострадавших нет.