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В России продлили запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года
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В России продлили запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года

Вывозить дизельное, судовое топливо, а также газойли запрещено до 1 сентября 2026 года

Daily Storm

Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщили в кабмине. Ограничение на вывоз дизельного топлива, судового топлива и газойлей будет действовать до 1 сентября 2026 года.


Отмечается, что вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.


Для сельхозпроизводителей до 1 ноября утвержден особый временный порядок снабжения топливом — аграрии будут обеспечены регулярными поставками. Также до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива.

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