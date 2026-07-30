В России продлили запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года

Правительство России продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, сообщили в кабмине. Ограничение на вывоз дизельного топлива, судового топлива и газойлей будет действовать до 1 сентября 2026 года.





Отмечается, что вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.





Для сельхозпроизводителей до 1 ноября утвержден особый временный порядок снабжения топливом — аграрии будут обеспечены регулярными поставками. Также до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива.