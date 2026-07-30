Гендиректор клиники ЭКО, где хранится сперма Павла Дурова, не исключил расторжение договора с создателем Telegram

Гендиректор клиники ЭКО «АльтраВита» Сергей Яковенко в беседе с Daily Storm сообщил, что сейчас обсуждает с коллегами, как быть с донорской спермой Павла Дурова.





«Сейчас юристы изучают этот вопрос. Это [признание бизнесмена экстремистом] только сегодня произошло, поэтому мы пока еще изучаем это постановление, рано еще об этом говорить. Надо узнать мнение юристов, чтобы принимать какие-то решения», – рассказал Яковенко.





Врач не стал отвечать на вопрос, когда последний раз лично общался с Дуровым. Клиника ЭКО «АльтраВита» прославилась в ноябре 2024 года после заявления, что в ее стенах можно получить донорский биоматериал Дурова для зачатия ребенка. Сейчас на сайте клиники в этой новости имя создателя Telegram стоит с пометкой, что данное лицо внесено в список террористов и экстремистов.





29 июля ФСБ России предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности. В ведомстве считают, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества.