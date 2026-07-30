РБК: В Москве по делу о мошенничестве задержали миллиардера из списка Forbes и главу совета директоров «Эфко» Валерия Кустова

В Москве задержали председателя совета директоров группы компаний «Эфко» Валерия Кустова, который занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год с состоянием 1,1 млрд долларов. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишет РБК со ссылкой на источники.





Сообщается, что вместе с ним силовики задержали генерального директора «Эфко» Евгения Ляшенко, а также топ-менеджеров компании Екатерину Кустову и Владислава Романцева.





По информации РБК, претензии правоохранительных органов связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».





В рамках этого расследования ранее уже был арестован бывший советник губернатора Самарской области и гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко.

Кроме того, 30 июля стало известно об аресте заместителя главы управления Минпромторга по беспилотникам Аллы Половчени.





Группа компаний «Эфко» является одним из крупнейших производителей продуктов питания в России. Холдинг специализируется на выпуске подсолнечного масла, майонеза, растительного мяса, пищевых ингредиентов, кормов для животных и другой продукции.