Абитуриентка Дарья Павлова поделилась, что обучение в московском колледже открывает большие перспективы

Абитуриентка Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева Дарья Павлова рассказала Агентству городских новостей «Москва», что обучение в колледже открывает большие перспективы.





Она выбрала специальность «Организация перевозок и управление на транспорте» из-за разнообразия профессий в этой сфере и возможности совмещать учебу с работой.





Девушка отметила, что еще одним важным аргументом стали рекомендации знакомых: те, кто здесь учится или уже окончил колледж, отмечают высокий профессионализм преподавателей и интересный формат обучения. Она считает, что обучение в этом колледже позволит быстрее поступить в университет и при этом совмещать учебу с работой.





Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что основной этап приемной кампании в колледжи завершился 26 июля. На бюджетные места зачислены все столичные выпускники, выбравшие среднее профессиональное образование, — более 41 тысячи девятиклассников, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.





В этом году лидером среди направлений стала креативная индустрия, на втором месте — IT. Впервые в пятерку вошли строительство и промышленность. Традиционно высокий спрос сохранился на транспорт и медицину. Выбор ребят совпадает с запросами рынка труда — именно в этих отраслях особенно нуждаются в высококвалифицированных кадрах, отметила Ракова.