Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя Telegram и предпринимателя Павла Дурова включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.





29 июля ФСБ России предъявила Дурова обвинение в содействии террористической деятельности.





В ведомстве считают, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества.





Источник из окружения бизнесмена ранее рассказал Daily Storm, что власти ОАЭ вряд ли выдадут его, несмотря на дружбу с Москвой.