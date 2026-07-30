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Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов
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Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее ему было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности

Daily Storm

Сооснователя Telegram и предпринимателя Павла Дурова включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства. 


29 июля ФСБ России предъявила Дурова обвинение в содействии террористической деятельности.


В ведомстве считают, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества. 


Источник из окружения бизнесмена ранее рассказал Daily Storm, что власти ОАЭ вряд ли выдадут его, несмотря на дружбу с Москвой.

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#терроризм #дуров #telegram