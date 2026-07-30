Правительство Великобритании и руководство национальной полиции экстренно пересматривают порядок работы с американскими военнослужащими, совершившими тяжкие преступления на британской земле, пишет The Guardian. Поводом для этого стало громкое расследование газеты. Журналисты выяснили, что местная полиция годами добровольно отдавала кейсы о преступлениях американским военным следователям, фактически позволяя подозреваемым уходить от британского правосудия.





Сейчас дела таких военных рассматривают закрытые американские трибуналы (военно-полевые суды). Издание утверждает, что в этой альтернативной системе жертвы полностью лишены той защиты, которую они получили бы в обычном британском суде. Более того, по американскому военному кодексу само понятие «изнасилование» трактуется иначе, чем в британском праве. Из-за юридических лазеек дела о жестоких нападениях часто переквалифицируют на более мягкие статьи, что приводит к массовым оправдательным приговорам или символическим срокам.





Скандал вспыхнул после публикации истории британского ученого Сары Стил. На нее в собственной квартире напал капитан ВВС США Джейкоб Вулфсон, с которым она познакомилась в приложении для знакомств. По данным газеты, он совершил над девушкой сексуальное насилие и душил ее. Полиция графства Кембриджшир вместо того, чтобы расследовать дело, через несколько дней просто передала его американской военной полиции, выяснили журналисты.





В итоге трибунал на американской авиабазе Лейкенхит (графство Суффолк), состоящий исключительно из американских офицеров-мужчин, полностью оправдал пилота по статье об изнасиловании, назначив ему всего 6 месяцев заключения за удушение партнерши.





По законам, действующим на основе соглашения НАТО от 1951 года, американская армия имеет право сама судить своих солдат в Британии, только если преступление совершено во время исполнения служебных обязанностей или против других граждан США. Во всех остальных случаях приоритет имеет британский закон. Однако на практике английские полицейские часто даже не обращались в прокуратуру за консультацией и просто уступали давлению коллег из США, отдавая им материалы, утверждает The Guardian.





По данным газеты, на данный момент в Британии дислоцировано более 12 тысяч американских военных на 15 базах.