Новости
 18+
St
В Пензенской области площадь пожара на складе Wildberries достигла 62 тысяч квадратных метров, пострадали четыре человека
18+
Новости

В Пензенской области площадь пожара на складе Wildberries достигла 62 тысяч квадратных метров, пострадали четыре человека

В тушении возгорания задействованы два поезда

Daily Storm

Площадь пожара на складе компании Wildberries в Пензенской области увеличилась до 62 тысяч квадратных метров. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что утром объекты гражданской инфраструктуры и логистический комплекс атаковали 15 беспилотников.


Число пострадавших выросло до четырех человек (ночью сообщалось об одном раненом). Всем им оказали медицинскую помощь: троих уже отпустили домой, один человек остается в стационаре под наблюдением врачей.


На территории склада продолжаются работы по ликвидации возгорания. Огонь тушат более 100 сотрудников МЧС и 50 единиц техники, также привлечены два пожарных поезда. 


Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что за ночь над регионами России было сбито в общей сложности 258 украинских дронов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#пожар #пензенская область #атака беспилотников #wildberries