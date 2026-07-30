В Пензенской области площадь пожара на складе Wildberries достигла 62 тысяч квадратных метров, пострадали четыре человека

Площадь пожара на складе компании Wildberries в Пензенской области увеличилась до 62 тысяч квадратных метров. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что утром объекты гражданской инфраструктуры и логистический комплекс атаковали 15 беспилотников.





Число пострадавших выросло до четырех человек (ночью сообщалось об одном раненом). Всем им оказали медицинскую помощь: троих уже отпустили домой, один человек остается в стационаре под наблюдением врачей.





На территории склада продолжаются работы по ликвидации возгорания. Огонь тушат более 100 сотрудников МЧС и 50 единиц техники, также привлечены два пожарных поезда.





Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что за ночь над регионами России было сбито в общей сложности 258 украинских дронов.