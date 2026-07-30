Суд приговорил к 22 годам колонии соучастника теракта в ЖК «Алые паруса», в котором погиб основатель батальона «Арбат» Саркисян

Второй западный окружной военный суд вынес приговор Варажу Манукяну, признанному виновным в соучастии в совершении теракта в Москве. Мужчину, ранее внесенного в перечень террористов и экстремистов, приговорили к 22 годам лишения свободы.





Первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а его автомобиль конфискован в доход государства.





Помимо тюремного срока и штрафа, суд взыскал с фигуранта уголовного дела 6,77 миллиона рублей по гражданским искам. Эти денежные средства пойдут на возмещение ущерба элитному жилому комплексу «Алые паруса», а также в пользу раненого охранника.





Резонансный теракт на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля 2025 года и, по данным Следственного комитета, был спланирован спецслужбами Украины (СБУ и ГУР). Роль Манукяна заключалась в хранении и передаче сообщникам самодельного взрывного устройства.





В результате взрыва в холле жилого комплекса погиб основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, а также сам исполнитель преступления Паруйр Матевосян, который переносил бомбу и подошел к жертве под видом курьера. Находившийся рядом личный охранник Саркисяна и еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.