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Суд приговорил к 22 годам колонии соучастника теракта в ЖК «Алые паруса», в котором погиб основатель батальона «Арбат» Саркисян
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Суд приговорил к 22 годам колонии соучастника теракта в ЖК «Алые паруса», в котором погиб основатель батальона «Арбат» Саркисян

Варажу Манукяну также назначили крупный штраф и обязали выплатить миллионные компенсации пострадавшим

Daily Storm

Второй западный окружной военный суд вынес приговор Варажу Манукяну, признанному виновным в соучастии в совершении теракта в Москве. Мужчину, ранее внесенного в перечень террористов и экстремистов, приговорили к 22 годам лишения свободы. 


Первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а его автомобиль конфискован в доход государства.


Помимо тюремного срока и штрафа, суд взыскал с фигуранта уголовного дела 6,77 миллиона рублей по гражданским искам. Эти денежные средства пойдут на возмещение ущерба элитному жилому комплексу «Алые паруса», а также в пользу раненого охранника.


Резонансный теракт на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля 2025 года и, по данным Следственного комитета, был спланирован спецслужбами Украины (СБУ и ГУР). Роль Манукяна заключалась в хранении и передаче сообщникам самодельного взрывного устройства.


В результате взрыва в холле жилого комплекса погиб основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, а также сам исполнитель преступления Паруйр Матевосян, который переносил бомбу и подошел к жертве под видом курьера. Находившийся рядом личный охранник Саркисяна и еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. 

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#теракт #приговор #армен саркисян #арбат