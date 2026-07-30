В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, который перевозил детскую хоккейную команду. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Татарстан. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.





По данным региональной прокуратуры, есть пострадавшие. Их количество не уточнили. Позже ТАСС со ссылкой на минздрав республики сообщил, что четверо детей госпитализированы.





В МВД сообщили, что по предварительной версии водитель уснул за рулем. На место происшествия выехал районный прокурор.

26 июля в Ярославской области экскурсионный автобус марки Mercedes-Benz съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. В результате опрокидывания машины травмы получили восемь человек, включая двоих детей. Все пострадавшие пассажиры были оперативно госпитализированы.