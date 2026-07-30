Австралия подала в суд на Telegram из-за неудаления видео с массовыми убийствами

Австралия подала иск к Telegram из-за неудаленных видео с казнями и массовыми убийствами. Представители Комиссариата по интернет-безопасности (eSafety) обратились в Федеральный суд с жалобой на Telegram FZ-LLC и Telegram Messenger Inc 29 июля.





По версии eSafety, мессенджер проигнорировал требования австралийского законодательства по борьбе с террористическим и другим запрещенным контентом. Речь идет о видеозаписях казней и массовых убийств. Регулятор утверждает, что Telegram не блокировал связанные с такими материалами аккаунты, каналы и группы. Кроме того, сервис якобы не выявлял уже известные видеозаписи терактов, в том числе нападения на мечети в Крайстчерче в 2019 году и стрельбы в Буффало в 2022 году.





В иске говорится, что с 27 сентября по 5 октября 2025 года австралийские пользователи пожаловались на 12 публикаций. 10 из них после жалоб оставались на платформе не менее семи дней, а по другому приведенному в иске расчету не менее 20 дней.

Связанные с ними каналы и аккаунты также не были удалены или заблокированы. Пользователи, которые жаловались в поддержку TG, не получали никакой обратной связи. Площадке может грозить штраф до 38 млн долларов.





Ранее в МВД России озвучили свои претензии к Telegram — «мессенджер используется для сбыта наркотиков, торговли оружием и поддельными документами, кибератак, незаконного сбора и распространения персональных данных, анонимных рассылок ложных сообщений о готовящихся терактах».