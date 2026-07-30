«Лето в Москве»: десятки развлечений на Манежной площади

Желающие смогут выбрать понравившуюся открытку с живописными видами, написать послание близким и дорогим людям и отправить ее в любой уголок России, получить карту маршрута «Москва усадебная» и памятный подарок за посещение величественных усадеб.





Кроме того, у каждого гостя есть возможность сделать яркие фотографии в исторических костюмах. Это отличный способ разнообразить привычные селфи и сохранить приятные эмоции не только в памяти, но и в галерее смартфона.





Еще одна изюминка на Манежной — флора разных стран мира, представленная в рамках фестиваля «Сады и цветы». Среди ароматов цветов можно посетить мастер-класс по изобразительному искусству.





Здесь рады гостям любого возраста. Для детей на Манежной проводят разнообразные квесты. Их родители, бабушки и дедушки могут в это время отдохнуть в тени деревьев с чашкой ароматного чая.





Для того, чтобы погрузиться в атмосферу, царящую на Манежной площади, можно посмотреть видеоролик о проекте «Лето в Москве». Подробнее о мероприятиях всегда можно узнать на сайте.