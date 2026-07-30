Минобороны России заявило о массированном ночном ударе высокоточным оружием по военным объектам на Украине

Министерство обороны Российской Федерации заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. По данным оборонного ведомства, атака была совершена ночью.





Согласно официальному сообщению, в результате ударов были поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, а также военные телекоммуникационные и логистические центры. Цели находились в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.





В Минобороны отметили, что данные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и БПЛА, а также обеспечивали работу системы контроля воздушной обстановки.





Кроме того, российское военное ведомство отчиталось о поражении морских целей на юге. Сообщается об ударах по сухогрузу в порту «Южный» и еще двум сухогрузам, находившимся восточнее и южнее Одессы. По заявлению Министерства обороны РФ, эти суда доставляли на Украину вооружение и военное имущество.