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Минобороны России заявило о массированном ночном ударе высокоточным оружием по военным объектам на Украине
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Минобороны России заявило о массированном ночном ударе высокоточным оружием по военным объектам на Украине

В ведомстве сообщили о поражении военных аэродромов, предприятий ВПК, телекоммуникационных центров и трех сухогрузов с оружием

Daily Storm

Министерство обороны Российской Федерации заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. По данным оборонного ведомства, атака была совершена ночью.


Согласно официальному сообщению, в результате ударов были поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, а также военные телекоммуникационные и логистические центры. Цели находились в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. 


В Минобороны отметили, что данные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и БПЛА, а также обеспечивали работу системы контроля воздушной обстановки.


Кроме того, российское военное ведомство отчиталось о поражении морских целей на юге. Сообщается об ударах по сухогрузу в порту «Южный» и еще двум сухогрузам, находившимся восточнее и южнее Одессы. По заявлению Министерства обороны РФ, эти суда доставляли на Украину вооружение и военное имущество.

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В Минобороны позже уточнили, что во Львове поражен авиационный завод, занимающийся производством и ремонтом двигателей для беспилотников FP-5 «Фламинго», а также Львовский государственный завод «ЛОРТА», производящий бортовую электронику для ракет и систем для «Нептун-МД». В Ивано-Франковской области поражено предприятие, участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», отметили в ведомстве.


В Киеве поразили предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности, производившее стартовые ускорители для ударных БПЛА FP-1 и FP-2, отчитались в министерстве. Там добавили, что в Ровно поражен химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а в Днепропетровской области поражен турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий сборку БПЛА и безэкипажных катеров.


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