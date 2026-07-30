В Пензенской области дроны ВСУ атаковали склад Wildberries, один человек пострадал

В Пензенской области украинские беспилотники атаковали логистический объект компании Wildberries. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что на территории склада произошло возгорание и наблюдается открытое горение.





Он отметил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты, силы МЧС, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.





По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек, ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Из здания склада были эвакуированы около 200 сотрудников.





В объединенной компании RWB подтвердили факт эвакуации после объявления воздушной тревоги и заявили, что логистические цепочки уже перестроены, а прием и отгрузка заказов перенесены на другие объекты.





Незадолго до удара в регионе вводился план «Ковер», объявлялась ракетная опасность и запускались сирены оповещения. Глава региона также напомнил гражданам о запрете на съемку и публикацию фото и видео атак БПЛА и работы ПВО.





По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 258 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного моря.