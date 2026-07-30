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В Пензенской области дроны ВСУ атаковали склад Wildberries, один человек пострадал
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В Пензенской области дроны ВСУ атаковали склад Wildberries, один человек пострадал

После объявления ракетной опасности с логистического объекта эвакуировали 200 сотрудников, начался пожар

Daily Storm

В Пензенской области украинские беспилотники атаковали логистический объект компании Wildberries. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что на территории склада произошло возгорание и наблюдается открытое горение. 


Он отметил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты, силы МЧС, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.


По предварительной информации, в результате атаки пострадал один человек, ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Из здания склада были эвакуированы около 200 сотрудников.


В объединенной компании RWB подтвердили факт эвакуации после объявления воздушной тревоги и заявили, что логистические цепочки уже перестроены, а прием и отгрузка заказов перенесены на другие объекты. 


Незадолго до удара в регионе вводился план «Ковер», объявлялась ракетная опасность и запускались сирены оповещения. Глава региона также напомнил гражданам о запрете на съемку и публикацию фото и видео атак БПЛА и работы ПВО.


По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 258 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного моря.

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#мельниченко #пензенская область #wildberries #атака беспилотников