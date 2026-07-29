Супруги Александр и Яна познакомились в зоне специальной военной операции, где оба служили снайперами. После завершения контракта они поженились и сейчас активно сотрудничают с Ассоциацией ветеранов СВО, рассказали участники спецоперации Daily Storm.





В Едином центре ассоциации они нашли для себя занятия по душе. Александр посещает спортзал, где есть все условия для тренировок. Яна занимается кожевенным делом — шьет сумки, кошельки и брелоки.





«На СВО познакомился со своей супругой. После окончания контракта поженились. Сейчас активно сотрудничаем с Ассоциацией ветеранов СВО. В Едином Центре есть спортзал, который мы постоянно посещаем. Здесь есть все условия как для ребят с ограниченными возможностями, так и для тех, у кого нет ограничений по здоровью», — рассказал Александр.





Его супруга рассказывает: очень нравится то, что Ассоциация предоставляет такую возможность — заниматься тем, что интересно, в совершенно разных сферах.





«В принципе, здесь очень много разных секций, куда можно было бы ходить и детям, и женам. И самим ветеранам, собственно, тоже», — отметила Яна.





Недавно в Едином центре для ветеранов прошел мастер-класс по пауэрлифтингу. Его провел четырехкратный чемпион мира и рекордсмен России по жиму штанги Роман Брехов.





«Это — чисто моя гражданская позиция как тренера, как спортсмена, который решил поделиться своим опытом с ветеранами СВО. Я считаю, что в такой период для страны каждый должен вносить свою посильную лепту», — сказал мужчина.





Участники тренировки познакомились с техникой базовых упражнений и получили индивидуальные рекомендации.