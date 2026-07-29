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ВС РФ нанесли удары по портам Одесса и Южный, уничтожены суда с грузами для ВСУ
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ВС РФ нанесли удары по портам Одесса и Южный, уничтожены суда с грузами для ВСУ

Российские военные поразили резервуар с горючим, два сухогруза в порту «Южный» и одно судно на переходе морем

Daily Storm

Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение дня наносили удары по портам и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.


В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками уничтожены резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту «Одесса», два сухогруза с военными грузами в порту «Южный». 


Кроме того, был поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в порт Одесса, на переходе морем северо-западнее острова Змеиный, указали в Минобороны РФ. 


Ранее в ведомстве отчитались, что операторы БПЛА сорвали подвоз материальных средств противника в Краматорском районе и в Запорожской области.

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