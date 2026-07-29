В ЛНР при атаке БПЛА погиб монах, еще один священник ранен

В Троицком районе ЛНР в результате атаки беспилотника «Хорнет» погиб монах Рафаил (Анисимов), насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии. Об этом сообщил официальный сайт Московского патриархата.





Погибший нес послушание помощника настоятеля храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады в поселке Городок Ленинградской области.





При атаке также был ранен настоятель храма иеромонах Иларион (Качур). Дрон американского производства атаковал «Ниву», в которой ехали священнослужители, указали в епархии. Там отметили, что у иеромонаха Илариона осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение.





Утром в региональном штабе Белгородской области сообщили, что местный житель погиб при ударе FPV-дрона по грузовику возле поселка Октябрьский в Белгородском округе. В результате атаки машина сгорела.