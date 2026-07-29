В московском проекте «Перезвони сам» объяснили, почему нельзя отвечать мошеннику

Единственно верным решением при ответе на подозрительный звонок будет положить трубку и не отвечать на вопросы мошенника, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» московского департамента информационных технологий Валентина Шилина.





«Главное — немедленно прервать разговор. Это единственно верное и самое безопасное действие. Не вступайте в диалог, не отвечайте на вопросы и не пытайтесь «переиграть» звонившего. Просто положите трубку», — сказала Шилина РИА Новости.





Эксперт подчеркнула, что нужно закончить диалог, взять паузу для проверки, а затем самостоятельно перезвонить, однако на доверенный номер из официальных источников.





Проект «Перезвони сам» был запущен в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по столице. Он направлен на защиту жителей от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта размещены памятки, видеоуроки и рекомендации экспертов.