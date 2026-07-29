Депутат Свинцов, заявлявший об опасности покупки Telegram Premium, не знает, как у него появилась платная подписка

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил Daily Storm, что откажется от платной подписки в Telegram на фоне уголовного преследования основателя платформы Павла Дурова.





Парламентарий ранее заявлял, что россиянам было бы лучше воздержаться от покупок подписок и финансовых операций в Telegram до разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. Но у самого Свинцова сейчас есть подписка Telegram Premium.





Правда, как утверждает депутат, он не помнит природу ее возникновения. «Я сам ничего не оформлял. <...> Лично ни за что не платил и никаким образом это не инициировал. <...> Возможно, это был подарок каких-то помощников. Там есть функция, что можно сделать подарок. Я здесь не большой специалист. Если где-то нарушил закон — буду отвечать так же, как и любой другой гражданин. Я сам от этого [премиум-подписки] откажусь, если это технически возможно», — рассказал Свинцов.





Он порекомендовал всем соотечественникам быть начеку в эти сложные времена. Сейчас любые финансовые взаимоотношения с компанией Telegram небезопасны, предупредил Свинцов.





«Я это говорил с момента, когда к Дурову и его компании начались претензии. Если кто-то из россиян оформил подписку два-три года или пять лет назад — думаю, граждане могут спать спокойно, их эта проблематика не коснется. Я сам, конечно, откажусь от премиум-подписки. Я практически ей не пользуюсь. Это, видимо, старый аккаунт», — добавил зампред думского комитета по информационной политике, технологиям и связи.





Судя по профилю, депутат активно пользуется Telegram. У него опубликовано свыше тысячи сторис. Одну из последних Свинцов сделал на заседании Госдумы, сфотографировав главу государства.





Ранее ФСБ сообщила, что Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. В ведомстве считают, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества.





Источник из окружения бизнесмена ранее рассказал Daily Storm, что власти ОАЭ вряд ли выдадут его, несмотря на дружбу с Москвой. Если же Telegram признают террористическим ресурсом в России после обвинений в адрес Дурова, это автоматически создаст сложности для пользователей мессенджера, заметил товарищ Дурова.