Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив в СВО

Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Политик отметил, что сегодня у разных политических сил и партий «есть одна общая задача — сохранить нашу страну».





«Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом — победой в специальной военной операции», — сказал Медведев (цитата по РИА Новости).





Зампред Совбеза также отметил, что Россия «чувствует политическое давление со всех углов» и в отношении нее введено более 30 тысяч санкций, что является рекордом среди всех государств мира.





Ранее Медведев назвал настоящими патриотами россиян, заключающих контракты на службу в ВС России. Он опроверг слухи о готовящейся мобилизации в РФ, назвав их лживой провокацией в преддверии выборов. Он подчеркнул, что в проведении мобилизации нет никакой необходимости.