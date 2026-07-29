Осужденному за мошенничество и взятки бывшему замминистра обороны Попову снизили срок заключения с 19 до 10 лет

Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову смягчили приговор — апелляционная инстанция снизила срок наказания с 19 до 10 лет колонии, сообщил адвокат осужденного Денис Сагач.





«Из-за чрезмерной суровости снизили по каждой из статей УК, а по совокупности наказаний путем их частичного сложения окончательное составило 10 лет. Мы в любом случае приветствуем эту гуманность», — рассказал защитник.





Теперь адвокаты намерены ходатайствовать о проведении медосвидетельствования. Оно позволит оценить состояние здоровья Попова, и может стать основанием для освобождения военного из колонии.





В апреле 235-й гарнизонный военный суд признал 69-летнего экс-чиновника виновным по пяти статьям УК, включая мошенничество, незаконный оборот оружия, служебный подлог, получение взятки и превышение должностных полномочий. Прокурор запрашивал 22 года колонии и штраф в 130 млн рублей.





Попов присутствовал на заседании онлайн по состоянию здоровья. Ранее его адвокаты сообщали Daily Storm, что подзащитный «еле ходит» и не признает вину, считая обвинения «высосанными из пальца».