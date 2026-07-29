ЛДПР предложила установить студентам 50-процентную скидку на поезда и самолеты

Молодежная организация ЛДПР обратилась к министру транспорта Андрею Никитину с предложением пересмотреть систему студенческих льгот на транспорте. В обращении от имени руководителя Марата Шипова говорится, что после снижения базовой скидки на железнодорожные билеты с 25 до 15 процентов с 1 января 2026 года поездки стали для студентов практически недоступными.

Кроме того, льготы не действуют с 1 июля по 31 августа, что лишает молодежь возможности выехать на каникулы домой.





Скидки также не распространяются на магистрантов и аспирантов.

По данным партии, транспортные расходы студентов выросли на 40–60 процентов. Для учащихся из регионов Дальнего Востока и Сибири стоимость проезда к месту проживания и обратно стала существенной финансовой нагрузкой. Это, по мнению авторов обращения, ведет к изоляции от семей, росту психологической нагрузки и отказу талантливых абитуриентов от поступления в ведущие вузы страны.





ЛДПР предлагает установить на федеральном уровне постоянную круглогодичную скидку в размере 50 процентов для всех студентов очной формы обучения, включая магистрантов и аспирантов.





Льгота должна распространяться на плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, а также на перелеты экономическим классом по территории России в рамках субсидируемых перевозок.