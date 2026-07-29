«Мосбилет» рассказал о самых интересных усадьбах Москвы для летних прогулок

«Мосбилет» собрал пять московских усадеб, где интересно путешествовать: музеи-заповедники «Останкино и Кусково», «Царицыно», «Коломенское» и усадьбу Измайлово. Здесь можно рассматривать подлинные интерьеры XVIII века, узнавать истории дворянских семей, гулять среди старинных аллей, слушать классическую музыку и посещать выставки.





Останкино — уникальный деревянный дворец-театр, построенный Николаем Шереметевым. Сегодня в усадьбе можно увидеть возрожденные залы, подлинные интерьеры и даже узнать, как в XVIII веке готовили блюда для знатных гостей. В Египетском павильоне установлены интерактивные 3D-макеты, а с помощью VR-шлемов можно отправиться в виртуальное путешествие. Вечером в дворцовых залах проходят концерты классической музыки.





Кусково — летняя загородная резиденция графа Петра Шереметева. Здесь сохранился регулярный парк с камерными садами, оранжереями и липовым лабиринтом. С 15 июля после реставрации открыт Швейцарский домик — единственный сохранившийся парковый павильон XIX века, построенный по проекту Николая Бенуа.





Царицыно — грандиозный дворцовый комплекс, который строили более 20 лет как загородную резиденцию Екатерины II. Здесь работают выставки, посвященные культуре Русского Севера и наивному искусству. В оранжереях круглый год поддерживается тропический климат, а на Среднем пруду работает светомузыкальный фонтан. 16 августа пройдет День истории Царицына с театрализованной реконструкцией визита императрицы.





Коломенское и Измайлово — места, связанные с историей русских царей. В Коломенском сохранились памятники XVI века, включая церковь Вознесения — объект ЮНЕСКО. В Измайлове можно узнать об истории царской резиденции на рукотворном острове в лектории «Старая московская квартира».