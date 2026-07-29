Слуцкий заявил, что региональный студент не должен быть студентом «второго сорта»

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» заявил, что студент из региона не должен доплачивать за место рождения временем, здоровьем и упущенными возможностями. Партия предлагает закрепить федеральные гарантии равного старта для молодежи по всей стране.





«Региональный студент не должен быть студентом «второго сорта» Он не должен доплачивать за место рождения временем, здоровьем и упущенными возможностями», — заявил Слуцкий.





По его словам, ЛДПР предлагает три конкретных решения. Во-первых, установить стипендии студентам вузов и колледжей на уровне МРОТ — сегодня это 27 093 рубля в месяц. Во-вторых, ввести единый федеральный стандарт общежитий с теплом, горячей водой, нормальной мебелью и высокоскоростным интернетом. В-третьих, обеспечить равные гарантии качества образования — доступ к лабораториям, библиотекам и практике независимо от места учебы.





«Это не три отдельные льготы. Это федеральная гарантия честного старта для молодежи по всей стране», — подчеркнул Слуцкий.





Лидер партии также отметил, что честный старт не заканчивается получением диплома. Государство должно давать выпускнику первую работу, а не требовать опыт, которого у него нет.





Заявление прозвучало в рамках позиции ЛДПР «Россия больше, чем Москва». По данным партии, почти 25 тысяч сельских населенных пунктов не имеют постоянных жителей, а более 800 малых городов теряют молодежь, врачей, учителей и инженеров.