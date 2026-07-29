Новости
 18+
St
Лавров: Россия «мечена Богом», а Запад лелеял надежду на ее развал после распада СССР
18+
Новости

Лавров: Россия «мечена Богом», а Запад лелеял надежду на ее развал после распада СССР

Глава МИД также призвал обрести «здоровую злость» для технологического рывка

Daily Storm
Глава МИД также призвал обрести «здоровую злость» для технологического рывка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил, что Россия «все-таки мечена Богом». По его словам, после распада СССР западные страны надеялись, что «все сейчас развалится и можно будет по кусочку подбирать». Ситуация была «на грани», но президент РФ Борис Ельцин «нашел в себе мужество досрочно передать власть» Владимиру Путину, который смог сохранить страну, указал министр.


Лавров также рассказал, что его бабушка тайно крестила его в детстве в Ногинске, скрывая это от матери-коммунистки. «У меня крестик тот сохранился, который мне тогда надели», — поделился министр. Мать дипломата сама крестилась уже в зрелом возрасте, рассказал Лавров. 


Глава МИД призвал не сердиться и не впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» — как для технологического ускорения, так и для внешней политики. Он напомнил слова министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».


Лавров также заявил, что на Россию ополчился весь Запад, который воюет с ней через Украину «с разной степенью остервенения». Он подчеркнул, что у России всегда была гордость, и напомнил строки Маяковского: «У советских собственная гордость».

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#запад #сергей лавров #мид рф