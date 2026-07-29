Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил, что Россия «все-таки мечена Богом». По его словам, после распада СССР западные страны надеялись, что «все сейчас развалится и можно будет по кусочку подбирать». Ситуация была «на грани», но президент РФ Борис Ельцин «нашел в себе мужество досрочно передать власть» Владимиру Путину, который смог сохранить страну, указал министр.





Лавров также рассказал, что его бабушка тайно крестила его в детстве в Ногинске, скрывая это от матери-коммунистки. «У меня крестик тот сохранился, который мне тогда надели», — поделился министр. Мать дипломата сама крестилась уже в зрелом возрасте, рассказал Лавров.





Глава МИД призвал не сердиться и не впадать в истерики, а обрести «здоровую злость» — как для технологического ускорения, так и для внешней политики. Он напомнил слова министра иностранных дел Российской империи Александра Горчакова: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».





Лавров также заявил, что на Россию ополчился весь Запад, который воюет с ней через Украину «с разной степенью остервенения». Он подчеркнул, что у России всегда была гордость, и напомнил строки Маяковского: «У советских собственная гордость».