Москва в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Москва в девятый раз заняла первую строчку в рейтинге инновационного развития субъектов России, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). В первую пятерку также вошли Республика Татарстан, Томская область, Нижегородская область и Санкт-Петербург. Томская область впервые попала в топ-3 наиболее инновационных регионов страны.





Москва сохранила лидерство по доле занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях, численности студентов, затратам на цифровые технологии и доле организаций с высокоскоростным интернетом. Столица также заняла первое место по экспортной активности и второе — по инновационной деятельности и научно-техническому потенциалу.





Татарстан удерживает первенство в инновационной деятельности благодаря активности и результативности инновационного бизнеса, а также занял первое место по качеству инновационной политики. Томская область усилила позиции в этих же индексах и возглавила рейтинг по научно-техническому потенциалу.





По сравнению с 2025 годом значительно улучшили свои позиции Иркутская область (+20), Ленинградская область и Крым (+18), Приморский край (+17), Тюменская область (+14), Хабаровский край и Алтай (+12), Кузбасс (+11) и Воронежская область (+10). В большинстве этих регионов выросла активность инновационной политики.