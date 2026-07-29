В Ленинградской области заявили о прохождении пика топливного кризиса

Ленинградская область стала первым российским регионом, где официально отчитались о преодолении острой фазы топливного кризиса. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм, а нефтяные компании смогли удержать систему от сбоя, перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.





При этом из 359 действующих в области автозаправочных станций временно приостановили работу 65 точек. По словам главы региона, закрытие связано исключительно с экономическими факторами, а именно с ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. На заправках крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний топливо присутствует в полном объеме.





Введенные ранее лимиты отпуска топлива на АЗС сейчас постепенно убирают. Дрозденко назвал их необходимой временной мерой для борьбы со спекулятивным спросом и перекупщиками.





Он подчеркнул, что в Ленинградской области удалось избежать введения жестких системных ограничений, таких как заправка по талонам, QR-кодам или системе четных и нечетных дней.





Ранее стало известно, что в России продлили экспорт бензина до конца года. Дизель будут экспортировать в зависимости от ситуации на рынке.