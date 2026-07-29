ЦИК зарегистрировал федеральный список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании единогласно приняла решение зарегистрировать федеральный список кандидатов от партии «Яблоко» для участия в предстоящих выборах в Госдуму. Всего в зарегистрированный список вошли 269 человек.





В ходе заседания члены комиссии приняли решение исключить из партийного списка двух человек. Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, у помощника петербургского депутата Егора Карпенкова был обнаружен вид на жительство в Италии, а у кандидата по Ростовской области Олега Шабалина — гражданство Украины.





Ранее, 10 июля, Центризбирком уже заверял федеральный список партии, подтвердив законность выдвижения кандидатов и предоставление ими необходимых документов. На том этапе из перечня исключили только Владимира Болдырева, который не сдал сведения о расходах по крупным сделкам.





Окончательное решение о регистрации списка по закону должно было быть принято до 15 августа.

Выборы в Госдуму запланированы в период с 18 по 20 сентября включительно.