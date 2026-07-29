«Лето в Москве»: винтажный маркет и ретрогейминг на Площади революции

Здесь есть зона ретрогейминга, где взрослые могут поностальгировать, вспоминая Sonic, знаковые «пиксельные» мелодии. Детям нравится играть в компьютерные игры на свежем воздухе. К тому же, такие мероприятия объединяют поколения.





На винтажном маркете можно найти антикварные игрушки, виниловые пластинки, старинные книги и другие полезные вещи разных времен. Такие предметы могут пополнить личную коллекцию на полке или стать отличным вариантом для подарка самым близким.





Также на Площади революции можно передать подарки для малышей из новых регионов, нужные вещи для бойцов спецоперации, подарить тепло и заботу тем, кто в ней особенно нуждается. Любители кошек и собак могут порадовать животных из приютов кормами.





Чтобы погрузиться в атмосферу отдыха и «Лета в Москве» на Площади революции, можно посмотреть видеоролик. Обо всех мероприятиях сезона читайте на сайте.