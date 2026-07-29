Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой временно исполняющим обязанности главы Удмуртии. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.





Александр Бречалов, руководивший республикой с 2017 года, ушел в отставку по собственному желанию.





Абрамова в 2018-2020 годах была министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, с марта 2020 по декабрь 2021 года работала на посту зампреда правительства региона, сохранив должность главы регионального Минсельхоза.





С 3 октября 2023 года стала первым зампредом правительства Удмуртии. С лета по осень 2024 года (до назначения на должность советника Минсельхоза) — и. о. председателя правительства республики.