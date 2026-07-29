ФСБ заявила о вербовке российской молодежи спецслужбами Украины через чат-бот «Дайвинчик»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании 46 молодых людей, которые были завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов и диверсий. По данным ведомства, вербовка и сбор данных велись с июля 2025 года через популярный чат-бот знакомств «Дайвинчик».





Российская спецслужба установила, что злоумышленники знакомились с молодыми россиянами под видом девушек и выманивали геолокации мест для потенциальных встреч — обычно возле торговых центров или социально значимых объектов.





После этого жертвам отправляли фишинговые ссылки для покупки подарков или билетов в кино и на концерты. Затем с молодыми людьми в зарубежных мессенджерах связывались представители спецслужб Украины, выдававшие себя за российских силовиков.

Обманутым гражданам заявляли, что их деньги ушли на нужды ВСУ, а присланные геолокации уже использованы для атак.





Под угрозой уголовного преследования за финансирование терроризма их принуждали совершать нападения и поджоги в рамках якобы «проверки антитеррористической защищенности объектов».





По фактам совершенных преступлений следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о теракте, диверсии, хулиганстве, умышленном уничтожении имущества и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.





Фигурантам, которые достигли возраста уголовной ответственности, уже предъявлены официальные обвинения и избрана мера пресечения, им грозят длительные тюремные сроки.





23 декабря 2025 года Роскомнадзор внес чат-бот «Дайвинчик» в реестр запрещенных сайтов.