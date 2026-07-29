В Крыму при ночной атаке БПЛА погибли два человека, еще пятеро ранены

В результате ночной атаки беспилотников на Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов.





Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку, подчеркнул Аксенов.





Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 20 украинских беспилотников сбили над городом за сутки. Люди не пострадали. В Минобороны отчитывались о сбитых беспилотниках над территорией Крыма.





За ночь силы противовоздушной обороны сбили 295 украинских беспилотников. Об атаках БПЛА также сообщали власти Белгородской, Рязанской и Ростовской областей.