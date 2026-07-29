В Таганроге при атаке со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Воздушная атака принесла жертвы из-за падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом. О случившемся глава региона написал в своем канале на платформе «Макс».





В Белгородском округе при ударе беспилотника по грузовому автомобилю погиб мирный житель. Очередную жертву атаки зафиксировали в оперативном штабе региона.





Шесть человек были госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области, о чем сообщил губернатор Павел Малков. Из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание на местных промышленных территориях. Из соображений безопасности в соответствии с установленными требованиями был эвакуирован логистический объект компании Wildberries в Рязани.





Также, согласно официальным данным властей, аэропорты Ижевска, Перми, Бугульмы, Нижнекамска, Кирова и Чебоксар временно закрывали, беспилотную опасность вводили в Удмуртии.





Всего в Минобороны России отчитались, что за ночь средствами ПВО сбито 295 украинских дронов.