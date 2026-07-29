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Беспилотники атаковали Ростовскую, Белгородскую и Рязанскую область, два человека погибли, шестеро пострадали
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Беспилотники атаковали Ростовскую, Белгородскую и Рязанскую область, два человека погибли, шестеро пострадали

В Таганроге ракета разрушила жилой дом, под Белгородом дрон уничтожил грузовик, а в Рязани эвакуирован склад Wildberries

Daily Storm

В Таганроге при атаке со стороны ВСУ погибла женщина, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Воздушная атака принесла жертвы из-за падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом. О случившемся глава региона написал в своем канале на платформе «Макс».


В Белгородском округе при ударе беспилотника по грузовому автомобилю погиб мирный житель. Очередную жертву атаки зафиксировали в оперативном штабе региона.


Шесть человек были госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области, о чем сообщил губернатор Павел Малков. Из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание на местных промышленных территориях. Из соображений безопасности в соответствии с установленными требованиями был эвакуирован логистический объект компании Wildberries в Рязани.


Также, согласно официальным данным властей, аэропорты Ижевска, Перми, Бугульмы, Нижнекамска, Кирова и Чебоксар временно закрывали, беспилотную опасность вводили в Удмуртии.


Всего в Минобороны России отчитались, что за ночь средствами ПВО сбито 295 украинских дронов.

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#рязанская область #белгород #атака беспилотников