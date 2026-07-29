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ФСБ России объявила в розыск основателя Telegram Павла Дурова
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Он подозревается в содействии террористической деятельности
Новости

ФСБ России объявила в розыск основателя Telegram Павла Дурова

Он подозревается в содействии террористической деятельности

Daily Storm
Фото: Global Look Press / lukomore. org

Основателя Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии терроризму, предприниматель объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. 

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В Федеральной службе безопасности заявили, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества. 


В ФСБ отметили, что последствиями такой деятельности стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб.


В феврале в Роскомнадзоре заявляли, что мессенджер не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем ограничения будут продолжены «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».


С начала года Telegram был оштрафован в России на сумму более 100 млн рублей преимущественно за неудаление запрещенного контента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что контакты по поводу восстановления работы Telegram есть, но представители мессенджера «не очень активны».

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