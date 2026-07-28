Путин распорядился начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве

Президент России Владимир Путин распорядился начать переговоры с Узбекистаном и Казахстаном по изменению действующих договоров о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие распоряжения главы государства опубликованы на портале правовой информации.





Договор с Казахстаном был подписан еще 24 декабря 2013 года и с тех пор ни разу не обновлялся. Аналогичное соглашение с Узбекистаном заключили 29 ноября 2016 года — в него тоже не вносили изменений. Вопросы расширения сотрудничества в этой сфере уже поднимались во время государственных визитов Путина в Казахстан в мае 2026 года и в Узбекистан в мае 2024-го.





Действующие соглашения закрепляют общие принципы взаимодействия в военно-технической сфере: поставки военной продукции, ремонт и модернизацию вооружений, совместные научные разработки, создание совместных производств, подготовку кадров и обмен опытом.