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Путин распорядился начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве
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Путин распорядился начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве

Положения не обновлялись несколько лет

Daily Storm
Положения не обновлялись несколько лет

Президент России Владимир Путин распорядился начать переговоры с Узбекистаном и Казахстаном по изменению действующих договоров о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие распоряжения главы государства опубликованы на портале правовой информации.


Договор с Казахстаном был подписан еще 24 декабря 2013 года и с тех пор ни разу не обновлялся. Аналогичное соглашение с Узбекистаном заключили 29 ноября 2016 года — в него тоже не вносили изменений. Вопросы расширения сотрудничества в этой сфере уже поднимались во время государственных визитов Путина в Казахстан в мае 2026 года и в Узбекистан в мае 2024-го.


Действующие соглашения закрепляют общие принципы взаимодействия в военно-технической сфере: поставки военной продукции, ремонт и модернизацию вооружений, совместные научные разработки, создание совместных производств, подготовку кадров и обмен опытом.

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#узбекистан #казахстан #владимир путин