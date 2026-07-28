«Каска не хуже шапочки»: британские школы начнут готовить детей для заводов и предприятий

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм планирует предложить школам по всей Англии перестроить учебные программы под нужды местных предприятий. Об этом пишет The Guardian.





Это часть программы передачи полномочий на места, которая должна помочь решить проблему молодежной безработицы. Глава правительства рассчитывает, что благодаря этому технические и рабочие специальности станут цениться так же высоко, как академическое образование, а расходы на пособия сократятся.





Программа во многом основана на опыте Большого Манчестера, где Бернхэм в бытность мэром уже запускал похожий проект — так называемый бакалавриат. Теперь эту модель хотят распространить на всю страну.





Согласно плану (его хотят запустить с сентября 2028 года), местные власти — мэры и другие руководители — будут вместе со школами, колледжами и работодателями разрабатывать учебные программы по техническим специальностям с учетом того, какие специалисты нужны в конкретном регионе. Это касается учеников с 14 лет: они будут изучать практические навыки наравне с обычными школьными предметами.





Бернхэм заявил, что цель — исправить ситуацию, когда школьникам долгие годы внушали, что успеха можно добиться только через академический путь. По его словам, слишком долго техническое образование считалось второсортным, и это подводило многих молодых людей, которые хотели получить рабочую профессию.





Он подчеркнул, что «простой рабочий костюм» теперь должен цениться не меньше, чем академическая шапочка. Также он пообещал, что будет учитываться ценность как традиционных, так и технических квалификаций, а финансирование будут направлять в первую очередь на практические специальности.