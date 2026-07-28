Трамп и Зеленский провели переговоры в Белом доме

В Вашингтоне прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Белом доме.





Переговоры начались в 09:47 по местному времени (16:47 мск). Украинского лидера провели в западное крыло резиденции, где находится Овальный кабинет, причем не через парадный вход, а боковой. Встреча продлилась около часа. Зеленский покинул Белый дом в 10:52 (17:52 мск).





Он назвал «хорошей» свою встречу с Трампом. По словам украинского лидера, они обсуждали выдачу лицензий на производство перехватчиков для систем Patriot, а также другие темы. Кроме того, речь шла о возобновлении переговоров.