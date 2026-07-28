Бастрыкин предложил считать использование VPN и нейросетей отягчающим обстоятельством

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что его ведомство подготовило законопроект, который предлагает ужесточить наказание за преступления, совершенные с помощью VPN, прокси-серверов и искусственного интеллекта. Его слова передает «Интерфакс».





По мнению главы ведомства, это было бы правильным дополнением к Уголовному кодексу. Сейчас в законах нет общей нормы, которая усиливала бы ответственность за использование таких технологий в преступных целях. Хотя правила для доступа через VPN к заблокированным сайтам уже есть, но только в отдельных случаях.





Бастрыкин пояснил, что ИИ и другие средства могут применяться при убийствах, доведении до самоубийства, преступлениях сексуального характера, терроризме и экстремизме.





В Думе считают, что закон могут принять уже осенью. Депутат Антон Ткачев заявил ТАСС, что сам по себе VPN или нейросети — не преступление, их ежедневно используют миллионы людей. Речь идет только о тех случаях, когда эти инструменты помогают преступникам скрывать следы или обходить защиту.