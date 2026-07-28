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Бастрыкин предложил считать использование VPN и нейросетей отягчающим обстоятельством
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Бастрыкин предложил считать использование VPN и нейросетей отягчающим обстоятельством

В Госдуме заверили, что это не поставит такие сервисы «вне закона» при других обстоятельствах

Daily Storm

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что его ведомство подготовило законопроект, который предлагает ужесточить наказание за преступления, совершенные с помощью VPN, прокси-серверов и искусственного интеллекта. Его слова передает «Интерфакс».


По мнению главы ведомства, это было бы правильным дополнением к Уголовному кодексу. Сейчас в законах нет общей нормы, которая усиливала бы ответственность за использование таких технологий в преступных целях. Хотя правила для доступа через VPN к заблокированным сайтам уже есть, но только в отдельных случаях. 


Бастрыкин пояснил, что ИИ и другие средства могут применяться при убийствах, доведении до самоубийства, преступлениях сексуального характера, терроризме и экстремизме.


В Думе считают, что закон могут принять уже осенью. Депутат Антон Ткачев заявил ТАСС, что сам по себе VPN или нейросети — не преступление, их ежедневно используют миллионы людей. Речь идет только о тех случаях, когда эти инструменты помогают преступникам скрывать следы или обходить защиту.

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#александр бастрыкин #vpn #преступление