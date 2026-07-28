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В Екатеринбурге ученый умер после избиения за замечание детям на квадроциклах
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В Екатеринбурге ученый умер после избиения за замечание детям на квадроциклах

Следователи возбудили уголовное дело

Daily Storm

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ученого и заслуженного работника сельского хозяйства России Никиты Зезина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


По предварительным данным, перед смертью его жестоко избили. Все материалы передадут на рассмотрение главе ведомства Александру Бастрыкину.


По словам депутата областного Заксобрания Вячеслава Вегнера, конфликт начался с того, что Зезин и его коллега сделали замечание детям, которые катались на квадроциклах. Позже к институту приехали взрослые, и, по версии следствия, один из них нанес ученому побои. От полученных травм и последующего сердечного приступа Зезин скончался.


Его коллега Александр Шанин тоже пострадал — у него зафиксированы телесные повреждения.

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#смерть #екатеринбург #избиение