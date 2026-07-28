Wildberries выплатила пострадавшим при атаках уже больше 40 миллионов рублей

Компания Wildberries выплатила пострадавшим при атаках на свои склады уже больше 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.





Первые деньги получили тяжело раненые сотрудники и семьи погибших — переводы пришли уже 21 июля. Компания также помогает людям психологически. Операторы звонят пострадавшим и их родным, узнают о их нуждах и отвечают на вопросы. Психологическую помощь уже получили несколько сотен человек, службы работают без остановки.





В компании отметили, что главная причина, почему массовых жертв удалось избежать, — подготовка. На всех складах Wildberries регулярно проводили учения, назначили ответственных за эвакуацию и отработали план действий при опасности. Поэтому сразу после сигнала о ракетной угрозе людей быстро вывели из зоны риска.