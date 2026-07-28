Сидел в тюрьме и избил игрока: главный тренер владивостокского «Динамо» Сандлер погиб во время катания на гидроцикле

Президент и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер скончался во время катания на гидроцикле. Об этом сообщила пресс-служба команды.





Трагедия произошла вечером 27 июля в Амурском заливе, в районе яхт-клуба «7 Футов». По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, мужчина 1981 года рождения, управляя гидроциклом, не справился с управлением и наехал на каменистый берег, в результате чего скончался на месте от полученных травм.





Следственное управление СК России по Приморскому краю организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Опубликованы кадры с места происшествия на Набережной Владивостока, где видны следы на грунтовой дороге.





Сандлер занимал пост главного тренера «Динамо» с сезона-2023/24 и в дебютный год привел клуб к первому в истории чемпионству в Суперлиге. В его биографии есть судимость: в 2016 году он был осужден на два года лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». В апреле 2025 года Сандлер стал фигурантом скандала после избиения футболиста Антона Мухина в общественной бане — у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и другие травмы.